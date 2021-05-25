İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına almak istedi, çocuğu polis aracına bindirdi.

Gerekçe olarak, çocuğun "polis aracına taş attığı" öne sürüldü.

10 yaşındaki çocuğun kız kardeşi ise gözyaşları içerisinde polise derdini anlatmaya çalıştı. Abisinin bir şey yapmadığını, serbest bırakmalarını istedi.

Gözaltına alınmak istenen çocuğun polis aracında bir süre tutulduktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Küçük kızın abisini kurtarmaya çalıştığı o anların görüntüsü ise yürek burktu.