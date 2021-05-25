Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 07:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsrail polisi 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu taş attığı iddiası ile gözaltına aldı. Çocuğun polis aracında bir süre tutulduktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına almak istedi, çocuğu polis aracına bindirdi.
Gerekçe olarak, çocuğun "polis aracına taş attığı" öne sürüldü.
10 yaşındaki çocuğun kız kardeşi ise gözyaşları içerisinde polise derdini anlatmaya çalıştı. Abisinin bir şey yapmadığını, serbest bırakmalarını istedi.
Gözaltına alınmak istenen çocuğun polis aracında bir süre tutulduktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.
Küçük kızın abisini kurtarmaya çalıştığı o anların görüntüsü ise yürek burktu.
Etiketler: İsrail
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