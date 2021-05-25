İsrail'in Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na inen Blinken'ı, İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi karşıladı.

İsrail ile Hamas arasında 21 Mayıs'ta varılan ateşkesi destekleme ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması konularının gündemde olacağı tur kapsamında Blinken İsrail, Filistin, Mısır ve Ürdün'de temaslarda bulunacak.

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Bugün Mahmud Abbas'la bir araya gelmesi bekleniyor

Blinken'ın bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Ashkenazi ile görüştükten sonra Ramallah'a geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başbakan Muhammed Iştiyye ile bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı daha sonra Mısır ve Ürdün'ü ziyaret edecek.

İsrail'in saldırıları

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

ABD'den gelen baskıların ardından İsrail, 21 Mayıs'ta Mısır'ın ara buluculuğunda Filistinli direniş gruplarıyla ateşkese gitmişti.