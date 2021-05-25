İngiliz halkına "Kraliçe II. Elizabeth'in yerine kim otursun" diye soruldu halkın çoğu Prens William’ı kral olarak görmek istediğini belirtti.

Newsweek için Redfield & Wilton tarafından yapılan özel anket, İngiliz halkının çoğunluğunun, Prens Charles yerine Prens William'ın tahta geçmesini istediğini gösterdi.

Anket verilerine göre, Cambridge Dükü yüzde 58 oy oranıyla, Galler Prensi Charles’ın önünde yer aldı.

Anket halkın yüzde 23'ünün Prens Charles'ı kral olarak görmek istediğini gösteriyor.

İngiliz halkının yüzde 19'u ise kararsız.

Prens Harry'nin röportajından sonra oyları arttı

Geçmiş anketler benzer bir tablo sunsa da, Prens William tercihi geçen aydan beri daha güçlü hale gelmiş gibi görünüyor.

Deltapoll tarafından Nisan ayı başlarında yapılan ayrı bir anket sonucuna göre, bir sonraki kral olarak Prens William olsun diyenlerin oranı yüzde 47, Charles'a destek verenlerin oranı ise yüzde 27'ydi.

Anket Prens Harry ve Meghan Markle'nin Oprah Winfrey'e kraliyet ailesindeki ırkçılıktan ilk kez bahsetmesinden sonra yapılmıştı.

Prens Harry geçtiğimiz günlerde de babası Prens Charles'a karşı yeni eleştiriler yöneltmiş abisiyle kendisine acı verdiğini öne sürmüştü.

