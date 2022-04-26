Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüşen Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Zelenskiy'e ülkesinin Ukrayna'ya yönelik yeni yardım ve desteklerini iletti.

Görüşmede Kişida, konserve ekmek, balık ve süt tozu gibi gıda ile tıbbi ilaçların yer alacağı 15 tonluk yardımının Ukrayna'ya gönderileceğini söyledi.

"Kredi teklifi 100 milyon dolardan 300 milyon dolara yükseltildi"

Kişida, Ukrayna hükümetinin talebi doğrultusunda, Japonya'nın bu ülkeye yönelik kredi teklifini 100 milyon dolardan 300 milyon dolara yükselttiklerini duyurdu.

Yardım kapsamında dron ve kimyasal saldırılardan koruyacak maske dahil Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ekipmanlarının da Ukrayna'ya gönderileceği belirtildi.

40 dakika süren görüşme sonrası basına konuşan Kişida, uluslararası düzenin korunması için "Japonya'nın G-7 ile dayanışma halinde aktif diplomasi yürüteceğini" söyledi.