Haber Giriş: Kaynak: AA
Japonya'daki İtalyan yolcu gemisinde COVID-19 vakası 150'ye çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
Japonya'nın güneybatısındaki Nagazaki kentinde, bakım için demirleyen İtalyan yolcu gemisi Costa Atlantica'da koronavirüs bulaşanların sayısı 150'ye yükseldi.
Nagazaki Valiliği, kentin Koyagi limanındaki Mitsubishi Heavy Industries tersanesinde, ocak ayı sonunda bakıma alınan ve içinde yolcu bulunmayan gemideki yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarına yönelik bilgilendirme yaptı.
İtalyan bandıralı geminin 60 mürettebatında daha COVID-19 tespit edildiği, gemideki toplam vakanın 150'ye çıktığı kaydedildi.
Ay sonuna kadar bakımda kalması planlanan yolcusuz geminin 623 mürettebatına virüs testi yapılacağı aktarıldı.
Etiketler: Japonya nagazaki yolcu gemisi koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 07:28
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