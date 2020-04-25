ABD'nin Arizona eyaletinin güneyindeki Mesa şehrinde, 2 kişinin içinde bulunduğu helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle park alanına düştü.

Kaza sebebiyle helikopterdeki 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Helikopterdeki diğer kişinin de hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.