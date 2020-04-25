Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
ABD'de helikopter düştü: 1 ölü, 1 yaralı
ABD'nin Arizona eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
ABD'nin Arizona eyaletinin güneyindeki Mesa şehrinde, 2 kişinin içinde bulunduğu helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle park alanına düştü.
Kaza sebebiyle helikopterdeki 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Helikopterdeki diğer kişinin de hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Etiketler: helikopter kazası arizona abdSon Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 06:07
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