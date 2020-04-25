İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’a göre, Batı Kudüs’teki Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezinde tutuklu bulunan bir Filistinliye COVID-19 teşhisi konuldu.

Bunun üzerine tutuklu ile birlikte 7 gardiyan, karantinaya alındı.

Haberde, Filistinli tutukluyla ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmezken, İsrail’in Jerusalem Post gazetesi, mahkumun 21 yaşında ve işgal altındaki Batı Şeria sakini olduğunu yazdı.

İki gün hücrede kaldı

Gazetenin haberinde, söz konusu Filistinlinin çarşamba günü İsrail güçlerince gözaltına alındığı, aynı gün teste tabi tutulduğu ve dün koronavirüs teşhisi konulduğu aktarıldı.

Tutuklunun iki gün boyunca tek kişilik bir hücrede kaldığı, daha sonra gözaltı merkezindeki karantina alanına nakledildiği ifade edildi.

İsrail hapishanelerinde 5 binin üstünden Filistinli var

Filistin'in köklü eğitim kurumlarından Birzeit Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 teşhisi konulan Filistinlinin öğrencileri Muhammed Macid Hasan olduğuna vurgu yapılarak, İsrail'in Hasan'ın sağlığından sorumlu olduğu kaydedildi.

ŞABAS-IPS de daha önceki açıklamasında, Megiddo Hapishanesi'nde bulunan Filistinli tutuklulardan 4'ünün, bir hafta önce COVID-19 vakası tespit edilen bir kişiyle temasta bulundukları şüphesiyle tedbir amaçlı karantinaya alındığını duyurmuştu.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 binin üzerinde Filistinli bulunuyor.