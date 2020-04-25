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Kolombiya ve Küba'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı artıyor
[Fotoğraf: AA]
Yeni tip koronavirüsten (COVID-19) ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 225'e, Karayipler ülkesi Küba'da ise 49'a yükseldi.
Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10 artarak 225'e, vaka sayısı 320 artarak 4 bin 881'e ulaştı.
Öte yandan ülkede iyileşenlerin sayısı 1003'e çıktı.
Küba'da ölü sayısı 49'a yükseldi
Küba Halk Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı 6 ölüm daha gerçekleştiği aktarıldı.
Ölü sayısının 49'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, vaka sayısının da 50 artarak 1285'e çıktığı belirtildi.
Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı 416'ya ulaştı.
Etiketler: koronavirüsSon Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 03:20
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