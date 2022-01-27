Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da zincirleme trafik kazası: 23 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusunda bir otobanda yoğun sisten kaynaklanan zincirleme kazada 23 kişi yaralandı.
Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) yoğun sis uyarısı verdiği başkentin kuzeydoğusundaki Çiba eyaletinde trafik kazası meydana geldi.
Eyalet Valiliğine göre, Çiba'nın Kisarazu bölgesinde Metropolitan Inter-City otobanında 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 23 kişi yaralandı.
Kazanın oluştuğu yönde ulaşımı 4,5 saat aksatan kazada yaralananların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Etiketler: Japonya Trafik Kazası
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