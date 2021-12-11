Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı açıklamasına göre ABD, Mozambik, Namibya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti çıkışlı 8 yolcuda Omicron varyantı saptandı.

Yaşları 10 ila 60 arasında değişen yolcular, başkent Tokyo'daki Narita ve Haneda Havalimanları ile Osaka kentindeki Kansai Havalimanında tespit edildi.

5 farklı uçak seferiyle Japonya'ya ulaşan yolcuların toplamda 470 yolcuyla temasa geçtikleri bildirildi.

Yolcuların test ve karantina koşullarına tabi tutulacağı bildirildi. Böylelikle Japonya'da yeni varyantın vaka sayısı 12'ye çıkmış oldu.

"Anti-virüs tedbirlerini tam kapsamlı uygulayacağız"

Kabine Baş Sekreter Yardımcısı Kihara Seiji, düzenlediği basın toplantısında, "Güçlendirilmiş sınır kontrolleri ve genom analizleri dahil anti-virüs tedbirlerini tam kapsamlı uygulayacağız" dedi.

Japonya’da COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 728 bin 922’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 384’e yükseldi.

Ülke genelinde, 27 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.