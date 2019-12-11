Japon haber ajansı Kyodo'daki habere göre, düzenleyici kurum, santralin işletmecisi Kansai Elektrik Enerjisi Şirketinin 1979'da faaliyete geçen 1 ve 2 no'lu reaktörlerini tasfiye etmek için yaptığı başvuruyu kabul etti.

Yaklaşık 1,1 milyar dolara mal olması öngörülen tasfiye sürecinin ardından 23 bin ton düşük seviyeli nükleer atık ortaya çıkması bekleniyor.

Tasfiye planı, nükleer atıkların nasıl saklanacağı hususunu içermiyor.

1 ve 2 no'lu reaktörler, yıl sonu itibarıyla enerji üretimini sonlandırırken; santralin 1993 ve 1994'te faaliyete geçen 3 ve 4 no'lu reaktörleri faaliyetini sürdürecek.

Şirket, tasfiye planını 2018'de Nükleer Düzenleme İdaresine sunmuştu

Şirket, 40 yıllık işletme ömrünü doldurmak üzere olan reaktörler için güvenlik tedbirlerinin getireceği ilave maliyetleri üstlenmek istemediği için 20 yıllık uzatma hakkını kullanmama kararı almıştı.

Şirket, tasfiye planını Kasım 2018'de Nükleer Düzenleme İdaresine sunmuştu.

Fukuşima nükleer felaketinin ardından hükümet, nükleer reaktörlerin işletim ömrünü 40 yılla sınırlama kararı almıştı.

Yeni düzenlemeyle işletme ömrü dolan reaktörlerin çalışmasının, ilave güvenlik şartlarının yerine getirilmesi şartıyla, 20 yıl daha uzatılabileceği öngörülmüştü.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santralinde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu.

Olayda santraldeki 4 nükleer reaktörden 3'ü zarar görmüş, çevrede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA