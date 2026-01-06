Japonya'da nükleer santralin yeniden açılması için deprem verilerinin yanlış kullanıldığı tartışılıyor

Kyodo News'ün haberine göre, Japon Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA), Şizuoka eyaletindeki Hamaoka santralindeki depreme dayanıklılık testlerinde Chubu Electric Power şirketinin verileri yanlış kullandığının tespit edildiğini açıkladı.

NRA yetkilisi, bu durumu "inanılmaz" olarak nitelendirerek, söz konusu hatanın "işletmeye olan güveni tamamen sarstığı" değerlendirmesinde bulundu.

The Japan Times gazetesinin haberine göre de Chubu Electric Power Başkanı Kingo Hayashi, santralin maksimum sismik hareketini hesaplamak için kullanılan bazı verilerin, güvenlik standartlarını karşılamak için "uygunsuz şekilde" işlenmiş olabileceğini aktardı.

Kingo, yaşanan olaydan dolayı içtenlikle özür dilediklerini de sözlerine ekledi.

NRA, yaşanan sorun nedeniyle santraldeki 3 ve 4 numaralı reaktörlerin güvenlik incelemesinin durdurulduğunu, santralin yakın zamanda faaliyete geçmesinin beklenmediğini bildirdi.

Hamaoka Nükleer Santrali'nin, Pasifik Okyanusu'nda şiddetli bir depremin meydana gelmesinin beklendiği bölgede yer aldığı değerlendiriliyor.