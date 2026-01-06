CNN: ABD'deki petrol şirketleri Venezuela petrolleri konusunda temkinli

CNN'in haberinde, ABD'deki petrol sektöründen isimlerin Venezuela’daki petrol endüstrisine ilişkin değerlendirmeleri ele alındı.

Petrol sektöründen kaynaklar, siyasi belirsizlik ve petrol endüstrisinin durumu gibi birçok nedenden dolayı ABD'li petrol yöneticilerinin Venezuela'ya doğrudan yönelmesinin pek olası olmadığını söyledi.

İsmi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, sektörün Venezuela'ya girme konusundaki isteğinin düşük olduğunu belirterek "Oradaki yönetimin nasıl olacağı konusunda hiçbir fikrimiz yok. Başkanın isteği sektörün yaklaşımından farklı. Beyaz Saray, cumartesi günkü operasyondan önce sektörle iletişim kurmuş olsaydı bunu bilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer bir yetkili ise bir yerde petrol rezervlerinin bulunmasının orada mutlaka üretim yapılacağı anlamına gelmediğini, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "gerçeklerin önüne söylemi koyduğunu" belirterek yurt dışı yatırımlarında siyasi istikrarın önemine dikkati çekti.

"Ulusal petrol şirketi darmadağın durumda"

Venezuela'da devlete ait petrol şirketi Petroleos de Venezuela S.A'nın (PDVSA) Amerikalı iştiraki Citgo'nun eski yöneticilerinden Luisa Palacios ise "Venezuela'nın parası yok. Ulusal petrol şirketi darmadağın durumda. Halkını beslemekte bile zorlanıyor." dedi.

Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy ise Venezuela’nın petrol üretimini günlük 1,1 milyon varil seviyesinde sürdürebilmesi için gelecek 15 yılda yaklaşık 53 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Kuruluş, ülkenin petrol üretimini 1990’ların sonundaki günlük 3 milyon varil seviyesine yeniden çıkarabilmesi için ise 2040’a kadar toplam petrol ve gaz sermaye harcamalarının 183 milyar dolara ulaşması gerektiği öngörüsünde bulundu.

Petrol sektörüyle temasları Wright ve Rubio yürütecek

Beyaz Saray Sözcülerinden Taylor Rogers ise tüm petrol şirketlerinin Venezuela'nın "Maduro rejimi tarafından tahrip edilen" petrol altyapısını yeniden inşa edecek büyük yatırımlar yapmaya hazır ve istekli olduğunu belirterek petrol şirketlerinin, Venezuela halkı için "olağanüstü bir iş çıkaracağını" ve ABD'yi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.

İsmi açıklanmayan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi de ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Trump adına petrol sektörüyle temasları yürüteceğini belirterek petrol şirketleriyle yazışmaların başladığını ve bunun devam edeceğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.