Dünya
AA 06.01.2026 11:13

ABD Dışişleri Bakanlığının Rusça hesabından "Trump ile oyun oynama" mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığının Rusça paylaşımlar yapılan sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump ile "oyun oynama" mesajı verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının Rusça hesabından "Trump ile oyun oynama" mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketine ait olup Rusça paylaşımlar yapılan sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin alıkonulduğu askeri müdahaleyi izlerken çekilmiş bir fotoğrafa yer verdi.

Görselde "Trump ile oyun oynama" ifadesine yer verilirken paylaşımda da "Başkan Trump bir icraat adamı. Bilmiyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz." denildi.

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Trump, Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

ABD Rusya Donald Trump
12:32
Trakya için yerel kuvvetli yağış uyarısı
12:29
Batı bölgeleri için "kuvvetli fırtına" uyarısı
12:26
Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı
12:21
Volkswagen, kamera sorunu nedeniyle ABD'de 356 binden fazla aracını geri çağırdı
12:24
22 il için "sarı" uyarı: Çığ tehlikesine dikkat
12:15
Bakan Bolat: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler liginde
