Haber Giriş: Kaynak: DHA
Japonya’da maske izdihamı kamerada
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs mücadele kapsamında OHAL ilan edilen Japonya’da bir perakende mağazasında maske izdihamı yaşandı.O anlar amatör kameraya yansıdı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs mücadele kapsamında OHAL ilan edilen Japonya’da bir perakende mağazasında maske izdihamı yaşandı.
ABD merkezli toptan satış mağazası Costco‘nun Japonya’nın Chiba şehrinde yer alan Makuhari deposunda dün maskelerin yer aldığı reyonda izdiham yaşandı.
Onlarca insanın kolilerden kutu kutu maske aldığı ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar amatör kamera tarafından görüntülendi.
Etiketler: maske izdihamı kamera JaponyaSon Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 16:15
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