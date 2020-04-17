Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kanada'da eğitim uçağı otoyola indi
Kanada’nın Quebec bölgesinde eğitim uçağı arıza sebebiyle otoyola inişi yapmak zorunda kaldı. O anlar sürücüler tarafından görüntülendi.
Kanada'da aksiyon filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Quebec kentindeki 40 nolu otoyola eğitim uçağı arıza sebebiyle inişi yapmak zorunda kaldı.
Mekanik bir problem yaşadığı belirlenen Piper Cherokee tipi uçağın Jean-Lesage Havalimanı yakınlarında bulunan 40 nolu otoyola iniş için Quebec İtfaiyesi'nden izin aldığı ifade edildi.
İtfaiye Sözcüsü Bill Noonan uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığını ve pilotun zarar görmediğini söyledi.
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