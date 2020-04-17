İngiltere'de Sağlık ve Sosyal Bakım Komitesi'ne konuşan Anthony Costello, ülkeyi bekleyen tehlikelere karşı uyardı.

Koronavirüse karşı alınan önlemlerde hükümeti geç kalmakla suçlayan Costello, "Başbakan Boris Johnson başlangıçta diğer Avrupalı ​​liderlerin uyguladığı sıkı kontrolleri onaylamaktan kaçındı, ancak çalışmalar Birleşik Krallık'ta çeyrek milyon insanın ölebileceğini gösterdiğinde ülkeyi kapattı." dedi.

İngiliz hükümetinin koronavirüs salgınına geç tepki vermesinin 40 bin kişinin ölümüne yol açabileceği uyarısı yapan Costello nüfusun sadece yüzde 10-15'inin bağışıklığa sahip olabileceğini söyledi.

Koronavirüs salgınından Avrupa'da en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere'de toplam vaka sayısı 104 bin 148'e, ölü sayısı ise 13 bin 759'a ulaştı.