Hindistan'ın ünlü kadın güreşçisi Babita Phogat, "Müslümanları yeni tip koronavirüsten (COVID-19) daha büyük bir sorun olmakla" suçladığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle büyük tepki topladı.

BBC'nin haberine göre, Phogat, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından COVID-19 ile ilgili paylaşımında, Hindistan'daki Müslümanları "COVID-19'dan daha büyük bir sorun oluşturmakla" itham etti.

Hindistan'da müslüman karşıtlığı sosyal medyaya taşınıyor

Kadın güreşçinin paylaşımı üzerine Twitter'da hesabının askıya alması talebiyle etiket açıldı ve bu etiketle çok sayıda paylaşım yapıldı. Müslüman karşıtlığı eğilimlerinin sosyal medyaya taşındığı Hindistan'da, ünlü aktrisler de tepki çeken paylaşımlarda bulundu.

Hintli aktris Kagana Ranaut'un kız kardeşi Rangoli Chandel de Müslümanlara karşı şiddeti ve "Müslümanları doktorlara saldırmakla" itham eden "seküler medya"yı savunmuştu.

Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisine üye

Chandel'in söz konusu paylaşımları sonrası Müslüman karşıtlığı kampanyasına katıldığı görülen Babita, Ağustos 2019'da ülkede Müslüman karşıtı politikalarıyla tepki çeken iktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisine üye olmuştu.

Hindistan'da bugüne kadar COVID-19 nedeniyle 448 can kaybı yaşandı, 13 bin 495 vaka tespit edildi.