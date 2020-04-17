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İran'da ölü sayısı 5 bine yaklaştı
[Fotoğraf: Reuters]
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 958'e yükseldiğini açıkladı.
İran'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 89 artarak 4 bin 958'e yükseldi.
Ülkede toplam vaka sayısı 79 bin 494'e ulaştı.
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle şu ana kadar 146 bin 899 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayısı ise 2 milyon 84 bin 734'e ulaştı.
Etiketler: iran koronavirüs ölü sayısı vaka sayısıSon Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 13:16
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