İran'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 89 artarak 4 bin 958'e yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 79 bin 494'e ulaştı.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle şu ana kadar 146 bin 899 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı ise 2 milyon 84 bin 734'e ulaştı.