Başkent Tokyo'ya resmi ziyarette bulunan Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya gelen Japon Başbakan Kişida, görüşmede ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Kişida ve Steinmeier, Çin'in nüfuzunu artırdığı bölge genelinde "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için olası iş birliği fırsatlarını görüştü.

Akabinde düzenlenen ortak basın toplantısında iki lider, Japonya ve Almanya'nın, küresel meydan okumalara yönelik el ele vereceğine yönelik fikir birliğine vardı.

Japon Kyodo ajansına göre Kişida ve Steinmeier, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdüren Rusya'ya karşı "reaksiyonların koordine edilmesi" mutabakatına vardı.

Başbakan Kişida "Yakın iş birliğimizin önemini güçlü bir şekilde hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Dışişleri ve Savunma Zirvesi

Öte yandan Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, G-7 Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak etmek üzere Almanya'da bulunuyor.

Ziyaret marjında Hayaşi ve Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, iki ülke Savunma Bakanlarının çevrim içi katılacağı 2+2'li zirve düzenlenecek.