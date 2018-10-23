Japonya'da kadın doktor adaylarına ayrımcılık

Japonya'da Tokyo Tıp Üniversitesinde, aile kurduktan sonra işi bırakmak istedikleri gerekçesiyle kadın adayların sınav sonuçlarının değiştirildiğinin ortaya çıkmasının ardından ülke genelinde inceleme başlatıldı.

Kyodo ajansının haberine göre, Eğitim Bakanlığı, ülkedeki daha fazla tıp fakültesinin, kadın adayların aleyhine sınav sonuçlarını değiştirmiş olabileceğini belirtti.

Eğitim Bakanı Masahiko Shibayama, "Başvuru sahiplerinin ihanete uğramasını ve üniversitelerdeki sosyal güvenin zarar görmesini, son derece hayal kırıklığına uğratan bir durum olarak görüyorum" dedi.

Shibayama, ülke genelindeki tüm üniversitelere, gelecek yılki giriş sınavlarından önce seçim sürecini yeniden gözden geçirmeleri çağrısında bulundu.

Söz konusu okulların ismi açıklanmadı.

Amaç; daha fazla erkeğin doktor olması

Bakanlık, ağustos ayında 81 üniversiteye gönderilen soru listesiyle, geçen 6 yıl boyunca tıp fakültelerine giriş sınavlarında başarılı olan ve fakültelere kabul edilen tüm adayların cinsiyetleri ve yaşlarıyla ilgi bilgi vermelerini istemişti.

Tokyo Tıp Üniversitesinden yapılan açıklamada, iç soruşturmanın, giriş sınavlarında yıllarca kadın adayların dışarıda tutulması ve daha fazla erkeğin doktor olmasının önünün açılması için notların sistematik değiştirildiğini ortaya koyduğu bildirilmişti.

Üniversite ayrıca bağışta bulunan 19 öğrencinin notlarının yükseltildiğini kabul etmişti.

Kaynak: AA