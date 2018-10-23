Suudi Arabistan Enerji Bakanı Falih: Suudi Arabistan kriz içerisinde

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili "iğrenç bir durum ve Suudi Arabistan kriz içerisinde." dedi.
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