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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Falih: Suudi Arabistan kriz içerisinde

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili "iğrenç bir durum ve Suudi Arabistan kriz içerisinde." dedi.

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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Falih: Suudi Arabistan kriz içerisinde

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