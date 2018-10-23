Çin'de dünyanın deniz üzerindeki en uzun köprüsü açıldı

Köprü, kimine göre saatler süren ulaşım sorunun gidermek, kimine göre ise Pekin’in 1997 yılında Çin’e bağlanan Hong Kong üzerindeki etkisini artırmak için inşa edildi.

Köprünün Zhuhai kentinde düzenlenen açılış törenine Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de katıldı.

55 kilometre uzunluğunda

55 kilometre boyunca İnci Nehri Deltası üzerinde uzanan köprü, Hong Kong ve Makao şehirlerini, Çin anakarasındaki Zhuhai kentine bağlıyor.

3 köprü ve 1 tünelden oluşan projenin maliyeti 20 milyar dolar.

Köprü için bir ada inşa edildi.

Denizin 40 metre derinliğine, yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda bir de su altı tüneli yapıldı.

8 büyüklüğündeki depremlere dayanıklı

9 yılda tamamlanan projede, 400 bin ton çelik kullanıldı.

Ortaya ise, saatte 300 kilometre hızla esen rüzgara ve 8 büyüklüğündeki depreme dayanıklı bu köprü çıktı.

Köprünün açılmasıyla birlikte, 4 saat süren Hong Kong Zhuai rotası, 45 dakikaya indi.

Köprü üzerinden servislerle ulaşım sağlanacak. Yeni rota, nakliye araçlarının da gözdesi olacak.

Proje ile Hong Kong Makao ve Zhuhai’deki ekonomik kalkınmanın artırılması hedefleniyor.

Kaynak: TRT Haber, Reuters