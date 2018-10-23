Güney Kore Kuzey Kore ve BM Gücü'nden ortak karar

Yonhap ajansının Güney Kore Savunma Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberde, iki Kore'den askeri yetkililer ve BM yetkililerinin katıldığı toplantıda, Kuzey ve Güney Kore arasında yer alan Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) Ortak Güvenlik Bölgesi'nin (JSA) silahsızlandırılması ve sınır muhafızlarının kaldırılması konusunda karara varıldığı bildirildi.

Panmunjom ateşkes köyünün Güney Kore'ye ait kısmındaki Barış/Özgürlük Evi'nde yapılan çalışma düzeyindeki müzakerelerin ikinci turunda askeri bölgedeki ateşli silahların ve sınır muhafızlarının çekilmesi kararı alındı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, "İki Kore ve BM Gücü, JSA'daki ateşli silahların ve sınır muhafızlarının 25 Ekim'e kadar geri çekilmesine yönelik önlemleri almak konusunda anlaşmaya vardı" açıklamasını yaptı.

Bakanlık, tarafların aynı zamanda, DMZ'deki kara mayınlarının temizlenme sürecinin resmen sona ermesini doğrulayacağını ve değerlendireceğini kaydetti.

İki Kore, mayın temizleme işini geçen hafta tamamladı

Güney ve Kuzey Kore ile ABD öncülüğündeki BM Gücü yetkilileri arasındaki görüşmenin ilki geçen hafta yapılmıştı.

Taraflar, 16 Ekim'de, iki Kore arasındaki askeri bölgenin silahsızlandırılmasını görüşmek üzere sınırdaki Panmunjom köyünde bir araya gelmişti.

Güney Kore ve Kuzey Kore, bu ayın başında DMZ'de kara mayınlarını temizlemeye başlamıştı.

İki Kore, 20 günlük mayın temizleme işini geçen hafta tamamlamıştı.

Koreler arası görüşmeler

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti.

Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Eylül ayında Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı.

BM Gücü, çok uluslu askeri güçler müşterek komutası olarak Kore Savaşı sırasında 1950'de oluşturulmuştu.

Kaynak: AA