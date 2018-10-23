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İsrail 2 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

İsrail güçleri, Gazze açıklarında 2 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı.

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İsrail 2 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, İsrail Deniz Kuvvetlerinin, Gazze'nin kuzey sahili açıklarında avlanan Filistinli 2 balıkçıyı gözaltına aldığını ve teknelerine el koyduğunu belirtti.

Ayaş, söz konusu Filistinli balıkçıların İsrail'in avlanmalarına izin verdiği 3 mil içerisinde gözaltına alındığına dikkat çekti.

İsrail, çarşamba günü 3 mile indirme kararının aldığı avlanma mesafesini bugün 6 mile çıkarmıştı.

Oslo Antlaşması'nda sınır 20 mil

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: israil, gazze, balıkçı
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