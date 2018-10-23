Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına kilitlendi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasında öldürülen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili detayları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngilizce ve Arapça dillerinde yayınlanan açıklamaları, dünyanın önde gelen basın kuruluşları ve uluslararası ajanslar tarafından canlı verildi.

Katar merkezli Al Jazeera konuşmayı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı ile ilgili sessizliği bozuyor ve Erdoğan'ın çıplak gerçekleri ortaya çıkarması bekleniyor" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Arap medyasında ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yaptığı "Suçluları teslim edin" çağrısı ön plana çıkarıldı.

ABD merkezli basın kuruluşları ABC News ve CNN de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını canlı yayınla okuyucularıyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Suudi Arabistan'da tutuklanan 18 kişinin içinde Türkiye'ye gelen 15 kişilik ekip de bulunuyor. 8 tutuklunun yargılaması İstanbul'da yapılsın" çağrısı, İngiltere basınında da ses getirdi.

8 tutuklunun yargılaması İstanbul'da yapılsın.

Uluslararası haber ajansları Reuters ve Associated Press (AP), sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Erdoğan'ın açıklamalarını anbean okuyucularıyla paylaştı.

Lübnan medyasından Mayedeen televizyonu yayını, Erdoğan'ın "Bu suçun soruşturmasını takip edeceğiz, üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasıyla verdi.

Kaynak: TRT Haber