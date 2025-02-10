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Dünya
AA 10.02.2025 12:03

Japonya'da iki çığ nedeniyle 100'ü aşkın kişi kaplıca otellerinde mahsur kaldı

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima'da meydana gelen iki çığ nedeniyle 100'ü aşkın kişi kaplıca otellerinde mahsur kaldı.

Japonya'da iki çığ nedeniyle 100'ü aşkın kişi kaplıca otellerinde mahsur kaldı

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Tsuçiyu Kaplıcası'nın yer aldığı beldede yoğun kar yağışı etkili oldu.

Yerel saatle 04.00 ve 11.00 sularındaki iki çığın yolu kapatması nedeniyle beldedeki iki otelde 100'ü aşkın kişi mahsur kaldı. İki çığ sonrası belde genelinde kar kalınlığı 1,5 metreye çıktı, kaplıca otellerine ulaşımı sağlayan yollar kapandı.

Yerel yetkililer, kapanan yolların açılması için kar küreme faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

Bu arada, kar küreme aracının raydan çıkması sonrası Yamagata tren hattındaki seferler geçici olarak aksadı.

Kamu yayıncısı NHK, Fukuşima kenti dahil ülkenin kuzeydoğu bölgelerinde geçen haftadan bu yana yoğun kar yağışının sürdüğünü bildirdi.

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