AA 13.11.2025 00:20

Japonya'da hükümet, ayı saldırılarına karşı ek bütçe teklifi sunmayı planlıyor

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, son dönemde ülkede giderek artan ayı saldırılarına karşı yerel yönetimlere ek bütçe teklifi sunmayı planladıklarını bildirdi.

Japonya'da hükümet, ayı saldırılarına karşı ek bütçe teklifi sunmayı planlıyor

The Japan Times gazetesinin haberine göre, Takaiçi, Meclis Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, hükümetin sunmayı planladığı ek bütçe teklifinin yerel yönetimlerin ayı saldırılarıyla mücadelesine yardımcı olacak harcamaları da içereceğini belirtti.

Takaiçi, yerel yönetimlere ayı avcılarının ücretlerini karşılamak için mali yardım da dahil olmak üzere desteklerini genişleteceklerini kaydetti.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaletinde bulunan Hanamaki Havalimanı'nda uçuşlar, piste ayı girmesi üzerine kısa süreliğine durdurulmuştu.

Tokyo hükümeti, son dönemde artan ayı saldırılarına karşı tedbir amacıyla ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine asker gönderme kararı almıştı.

Japonya hükümeti, 31 Ekim'de ayı saldırılarıyla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklamıştı.

