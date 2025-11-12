ABD'li havacılık şirketi Blue Origin'in yeni roketinin uzaya fırlatılması güneş fırtınası nedeniyle ertelendi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle pazar günü fırlatılması ertelenen New Glenn isimli yeni roketin kalkışı, hedeflenen fırlatılmadan 5 saat önce güneş fırtınaları sebebiyle bir kez daha iptal edildi.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), artan radyasyonun olası etkileri nedeniyle koşullar iyileşene kadar fırlatmanın ertelenmesine karar verirken, yeni bir tarih belirlenmedi.

New Glenn roketinin, NASA’nın “ESCAPADE” misyonu kapsamında Mars'a iki özdeş uydu taşıması bekleniyor.

İsmini Dünya'nın yörüngesinde dolaşan ilk Amerikalı astronot John Glenn'den alan roket, ocak ayındaki ilk test uçuşu çerçevesinde ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı.