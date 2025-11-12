Açık 9.9ºC Ankara
Dünya
AA 12.11.2025 20:13

DSÖ: Gazze'de 900'den fazla kişi tıbbi tahliye beklerken hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de yaklaşık 4 bini çocuk 16 bin 500'den fazla hastanın tıbbi tahliye beklediğini belirterek, 900'den fazla kişinin tıbbi tahliye beklerken hayatını kaybettiğini bildirdi.

DSÖ: Gazze'de 900'den fazla kişi tıbbi tahliye beklerken hayatını kaybetti

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de ateşkesin ilan edilmesinden bu yana bir ay geçtiğini hatırlatan Ghebreyesus, DSÖ'nün bu süreçte, Gazze'nin sağlık sisteminin yeniden inşasını ve Gazze dışında tedaviye ihtiyaç duyan hastaların tıbbi tahliyesini desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

Ghebreyesus, "DSÖ, son iki yılda 5 bin 500'den fazlası çocuk yaklaşık 8 bin hastanın tahliyesini destekledi. DSÖ, Mayıs 2024'te tıbbi tahliyelerin koordinasyonunu devralmasından bu yana bugün dahil 119 tıbbi tahliye misyonunu destekledi. Ancak yaklaşık 4 bini çocuk 16 bin 500'den fazla kişi hala tahliye bekliyor. Tıbbi tahliye beklerken 900'den fazla kişi hayatını kaybetti." dedi.

Gazzeli hastaları tedavi için kabul eden 30 ülkeye teşekkür eden Ghebreyesus, ancak daha fazla ülkeye daha fazla hasta kabul etmesi çağrısında bulundu.

ETİKETLER
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
