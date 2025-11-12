Açık 9.9ºC Ankara
Dünya
AA 12.11.2025 20:03

Rusya: Ukrayna krizinin çözümüne Alaska'da sağlanan uzlaşılar temelinde ulaşılabilir

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD ile Ukrayna krizini Alaska zirvesinde sağlanan uzlaşılar çerçevesinde görüşmeye devam edeceklerini belirterek, "Eğer bu yol izlenirse, (Ukrayna krizinde) barışçıl çözüme ulaşılabilir." dedi.

Rusya: Ukrayna krizinin çözümüne Alaska'da sağlanan uzlaşılar temelinde ulaşılabilir

​​​​​​​Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD ile temaslarda duraklama olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Uşakov, "Duraklama olduğunu söyleyemem ancak önemli bir gelişme yok. Temaslar çeşitli düzeyde sürdürülüyor. Washington ve Moskova'daki büyükelçilikler çalışıyor." diye konuştu.

Bu temasların sınırlı olduğunu belirten Uşakov, şunları kaydetti:

"Konular değişmedi. En önemli konu Anchorage zirvesinde sağlanan uzlaşılar. Çalışmalarımızdaki konu bu. Bu uzlaşılar çalışır vaziyette. Ne biz ne de Amerikan tarafı bunlardan vazgeçti. Ukrayna krizini görüşmeye devam edeceksek, bunu Anchorage'de varılan uzlaşılar temelinde yapacağız. Eğer bu yol izlenirse, (Ukrayna krizinde) barışçıl çözüme ulaşılabilir."

Uşakov, ABD ile Rus diplomatik mülklerinin iade edilmesi konusunun çözüm sürecine yönelik, "İşler istediğimiz kadar hızlı ilerlemiyor." ifadesini kullandı.

"Powell ile telefonda görüştüm"

Uşakov, "İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ın bu yılın başında Rusya ile temas kurduğu" yönündeki iddiaya ilişkin ise "Böyle bir görüşme oldu." şeklinde konuştu.

Powell'ın görüşmede, Londra'nın resmi tutumunu dile getirdiğini aktaran Uşakov, "Ancak bu, dikkat çekici değildi. Genellikle gizli telefon görüşmelerinde olası teklif ve görüşler ele alınıyor." dedi.

Rusya Ukrayna Vladimir Putin Donald Trump
