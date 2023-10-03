Parçalı Bulutlu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.10.2023 06:33

Japonya'da cinsel istismarı itiraf eden yetenek ajansı Johnny isim değiştirdi

Japonya'da önde gelen yetenek ajanslarından Johnny & Associates Inc., kurucusunun popçu adayı gençleri istismar ettiği itirafı sonrası isim değişikliğine gitti.

Japonya'da cinsel istismarı itiraf eden yetenek ajansı Johnny isim değiştirdi

Doğu Asya ülkesi Japonya'nın yetenek ve oyuncu ajanslarından Johnny & Associates Inc. bünyesinde, pop sanatçısı adaylarının cinsel istismara maruz bırakılması gündemde.

Ajansın kurucusu Johnny Kitagawa'nın yeğeni Julie Keiko'nun, Kitagawa'nın, aday gençleri istismar ettiğini itiraf ederek istifa etmesi sonrası, söz konusu yetenek ajansı isim değişikliği kararı aldı.

Yeni dönem reform kararları doğrultusunda Ajans başkanlığına getirilen Higaşiyama Noriyuki, düzenlediği basın toplantısında, ajans isminin "SMILE-UP" olarak değiştirildiğini açıkladı.

Higaşiyama, "Bazılarının 'gülümseme' kelimesiyle ilgili çekinceleri olabilir, ancak 'Smile-Up' ile sosyal sorumluluk olarak mağdurlara kısa sürede tazminat sağlayacağız." dedi.

Şimdiye kadar 325 mağdurun tazminat talebinde bulunduğunu kaydeden Higaşiyama, istismar mağdurlarına kasımdan itibaren tazminat ödenmeye başlanacağını bildirdi.

Toplantıya mesaj gönderen Julie Keiko da 2019'da ölen dayısı Johnny Kitagawa'nın bu dünyaya bıraktığı tüm izleri silmeyi, "onun bir akrabası olarak görev addettiğini" belirtti.

Olay

Soruşturmada, kurucu Kitagawa'nın 1970'lerin başından 2010'ların ortalarına kadar, sanatçı adayı gençleri cinsel olarak istismar ettiği ve bu eylemlerin gizlendiği ortaya çıkmıştı.

Eylemlerin kamuoyuna yansıması sonrası, ajans başkanı Julie Keiko, açıklamasında, firma kurucusu dayısının, aday gençleri istismar ettiğini itiraf ederek görevinden istifa etmişti.

Japonya eğlence sektörünün güçlü simalarından, ABD doğumlu Johnny Kitagawa, ajans sayesinde, "SMAP" ve "Arashi" dahil pop müzik grubunu şöhret sahnesine taşımıştı.

ETİKETLER
Japonya
Sıradaki Haber
Hindistan'dan Kanada'ya bir hafta süre: Diplomatlarınızı geri çekin
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:44
RTÜK'ten Ayşenur Arslan'ın sözlerine inceleme
07:29
Guatemala'da yüzlerce kişi seçimdeki oylara el koymaya çalışan savcıları protesto etti
07:01
Ardahan-Posof kara yolunda yoğun sis: 5 metreye düştü
07:20
Çinli bilim insanı: Hindistan, Ay'ın güneyinin yakınına bile inemedi
06:49
Eylül ayı enflasyonu bugün açıklanacak
06:52
Bilim insanlarına göre 'uzaylıları bulmak' artık sadece an meselesi
Meteoroloji'den 17 ile "turuncu" ve "sarı" uyarı
Meteoroloji'den 17 ile "turuncu" ve "sarı" uyarı
FOTO FOKUS
İngiltere'de patlama meydana geldi
İngiltere'de patlama meydana geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ