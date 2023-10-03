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Dünya
Reuters 03.10.2023 06:22

Hindistan'dan Kanada'ya bir hafta süre: Diplomatlarınızı geri çekin

Hindistan, Kanada'ya 10 Ekim'e kadar yaklaşık 40 personelinin ülkeye geri gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Hindistan'dan Kanada'ya bir hafta süre: Diplomatlarınızı geri çekin

Financial Times'ın haberine göre Hindistan, Kanada'ya düzinelerce diplomatı ülkeden çekmesini söyledi.

Talebi bilen kaynaklara dayandırılan habere göre raporda, Yeni Delhi'nin Ottawa'ya 10 Ekim'e kadar yaklaşık 40 diplomatı ülkelerine geri göndermesi gerektiği söylendiği belirtildi.

Kanada ile Hindistan arasında artan gerilimin arkasında ne var?
Kanada ile Hindistan arasında artan gerilimin arkasında ne var?

Hindistan ile Kanada arasında Sih krizi

Hindistan'ın yayımladığı 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da vurularak öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmişti.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansınca (NIA), 2022'de Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu bir din adamını öldürmekten aranan Nijjar, Hint devletine karşı KLF üyelerini eğitmek, finansal destek sağlamak, komplo kurmak, halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek gibi suçlamalarla da karşı karşıyaydı.

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