Yangın ve Afet İdare Ajansından yapılan açıklamaya göre, geçen ay görülen aşırı sıcaklıklar 17 kişinin ölümüne neden oldu.

Ülkede söz konusu dönemde güneş çarpması şikayetiyle 15 bin 657 kişi hastaneye başvurdu.

Başkent Tokyo'da geçen hafta sıcaklık 36,4 dereceye ulaşırken, ayın son haftalarında son 147 yılın en yüksek sıcaklıkları yaşandı.

Ülkede aşırı sıcaklar nedeniyle 2011 yılında 6 bin 980 kişi hastaneye kaldırılmış, 14 kişi hayatını kaybetmişti.