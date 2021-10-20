Kamu yayıncısı NHK'nın yaklaşık 3 bin seçmenle telefon yoluyla yaptığı ankete göre, Japon seçmenin yüzde 56'sı sandığa gidip oy kullanacağını duyurdu.

Ankete katılanların yüzde 29'u oy kullanma eğiliminde olduğunu belirtirken, yüzde 8'i kararsız kaldı, yüzde 5'i ise oy kullanmayacağını açıkladı. Ankete katılanların yüzde 2'si ise sorulara herhangi bir yanıt vermek istemedi.

Olağan seçimlerde yeni hükümetin yöneleceği başlıklara ilişkin, yüzde 34 ekonomi ve mali konuların, yüzde 22 koronavirüsün, yüzde 22 sosyal güvenliğin, yüzde 6 ise dış politika ve güvenlik politikalarının öncelikli olduğunu ifade etti.

Kampanya dönemi 30 Ekim gecesi sona eriyor

Ülkede 31 Ekim'de düzenlenecek Temsilciler Meclisi (Şuugiin) olağan seçim kampanya dönemi 30 Ekim gecesi sonra erecek.

Ertesi gün Japon seçmenler, milletvekillerini belirlemek üzere sandığa gidecek.

En son Ekim 2017'de yapılan 465 koltuklu Şuugiin seçimlerinde Liberal Demokrat Parti (LDP) ve ortağı Komeito 305 koltuk kazanmıştı.