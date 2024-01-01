Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi

Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadasında 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde depremler oldu.

Yarımadanın kıyısında yerel saatle 16.06'da 10 kilometre derinlikte 5,7 ve 16.10'da da sığ derinlikte 7,4 büyüklüğünde depremler oluştu.

Depremlerin ardından bölge genelinde tsunami uyarısı yapıldı.

Buna göre bölge sahiline yerel saatle 17.00 öncesinde 3 ila 5 metre arası yükseklikte dalgaların ulaşabileceği tahmininde bulunuldu.

36 binden fazla eve elektrik verilemiyor

Sarsıntı İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletler ile başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi.

Japonya'da kamu yayıncısı Nihon Housou Kyoukai (NHK) televizyonu, 1,20 metre yüksekliğindeki tsunaminin, İşikawa vilayetindeki Wajıma şehri kıyılarına ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede 36 binden fazla eve elektrik verilemezken, halkın güvenli yerlere tahliye edilmesi çağrısı yapıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Japonya'ya yakın bir konumda bulunan Sakhalin Adası'nın batı kıyısındaki bazı bölümlerin tsunami tehdidi altında olduğunu ve halkın tahliye edildiğini açıkladı.