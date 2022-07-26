Tomohiro Kato, ülkenin yakın tarihindeki en şok edici toplu cinayetlerden birini işledi.

Akihabara alışveriş bölgesinde öğle yemeği vaktinde bir kamyonu yaya kalabalığının üzerine sürerek üç kişiyi öldürdüğünde 25 yaşındaydı.

Yoldan geçenleri bıçakladı, dört kişiyi öldürdü ve sekiz kişiyi yaraladı.

Olay yerinde polis tarafından yakalandı ve daha sonra çevrimiçi zorbalığa kızdığını söyleyerek suçlarını mahkemede itiraf etti.

Suçu , o zamanlar Japon toplumunda rastgele cinayetler, çevrimiçi nüfuz ve gençlere yönelik zihinsel sağlık desteğindeki başarısızlıklar konusunda çok fazla tartışmaya yol açtı.

Salı günü, Japon medyası şu anda 39 yaşında olan Kato'nun Tokyo Gözaltı Merkezinde idam edildiğini bildirdi.

Bu, ülkenin bu yılki ilk infazı.

Geçen Aralık ayında üç kişi idam edildi ve ölüm hücresinde 100'den fazla mahkum kaldı.