İngiltere’de başbakan adayları canlı yayında kozlarını paylaştı.

Muhafazakar Parti'de liderlik yarışında finale kalan iki isim Dışişleri Bakanı Liz Truss ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, BBC’nin tartışma programına katıldı.

Canlı yayınlanan programda öne çıkan başlık, "hayat pahalılığı" oldu. Eski maliye Bakanı Sunak, uzun vadeli çözümler önerirken, Dışişleri Bakanı Truss, hayat pahalılığı konusunda hemen harekete geçeceğini söyledi.

"70 yılın en yüksek vergi artışı Sunak döneminde yapıldı"

Adaylar arasında vergi indirimi konusunda da sert tartışmalar yaşandı.

Sunak, Truss'ın vergi indirimi planlarının "ahlaki ve sağlam" olmadığını savunurken, Truss da Sunak'ın Maliye Bakanlığı dönemini hatırlattı.

70 yılın en yüksek vergi artışının Sunak döneminde yapıldığını söyledi.

Yeni lider ve başbakan 5 Eylül'de açıklanacak

Programda, Rusya ve Çin ile ilişkilere de değinildi. Liz Truss, Londra-Pekin ilişkilerine dair, “Stratejik olarak Rusya'ya bağımlı hale gelmek konusunda yaptığımız hatayı tekrarlamamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Truss, sosyal medya uygulaması "Tiktok" gibi Çin menşeli uygulamalarda kısıtlamaya gidilebileceği sinyalini de verdi.

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve başbakan, 5 Eylül'de açıklanacak.

Yeni lider seçilene kadar, Başbakan Boris Johnson görevine devam edecek.