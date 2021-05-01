Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 04:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında, 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi açıklarında yerel saatle 10.27'de 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
JMA 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.
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