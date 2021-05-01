Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 03:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Terör örgütü DEAŞ’ın Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Riyad kasabası yakınlarında, Irak federal polis gücüne ait kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 1 polis öldü, 1 polis yaralandı.
Kerkük Polis Müdürü Kava Garip, yaptığı açıklamada, DEAŞ mensuplarının Şlaka köyünün girişindeki kontrol noktasına otomatik silahlarla saldırdığını söyledi.
Saldırıda 1 polisin öldüğünü, diğerinin de yaralandığını belirten Garip, saldırı sonrasında bölgede operasyon başlatıldığı bilgisini verdi.
Garip, DEAŞ'ın bölgedeki saldırılarının arttığını da ifade etti.
Etiketler: Irak DEAŞ Terör Saldırısı
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