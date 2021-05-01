Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 02:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filistin Devlet Başkanı Abbas’dan seçimlerin ertelenmesine ilişkin kararname
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs'ta planlanan genel seçimlerin ertelenmesine ilişkin kararname çıkardı.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, kararname, İsrail'in seçimlerin Kudüs'te yapılmasına engel olması ve Ramallah'ta düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda çıkarıldı.
Abbas, 29 Nisan'da işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan Filistin seçimlerinin ertelendiğini duyurmuştu.
Etiketler: Filistin Devleti
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