Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, kararname, İsrail'in seçimlerin Kudüs'te yapılmasına engel olması ve Ramallah'ta düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda çıkarıldı.

Abbas, 29 Nisan'da işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan Filistin seçimlerinin ertelendiğini duyurmuştu.

