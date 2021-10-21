Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın doğusundaki Tokaido bölgesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo'nun doğusunda Pasifik Okyanusu açıklarındaki deprem, yerel saatle 17.37'de, 380 kilometre derinlikte kaydedildi.
Deprem, başkent Tokyo dahil Tokaido bölgesini kapsayan kıyı eyaletlerde hissedildi.
JMA 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.
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