Japonya Sağlık Bakanlığı, Başbakan Abe Şinzo hükümetinin 420 milyon dolar maliyetli önlem planı çerçevesinde, evlere yıkanabilir, yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir kumaş maske dağıtılacağını belirtti.

Toplamda 58 milyon haneye gelecek haftadan itibaren ulaştırılması planlanan "Abenomask" ismi verilen 130 milyon maske, öncelikle başkent Tokyo ve yakın kentsel bölgelerdeki yaşlılara ve hamilelere teslim edilecek.

Bakanlık, Japonya'da salgına yönelik günde 12 bin virüs testi uygulanabildiğini kaydetti. Sağlık çalışanı istihdamı ve araç içi test uygulamasının artırılarak test kapasitesinin günde 20 bine çıkarılmasının hedeflendiği de aktarıldı.