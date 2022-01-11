Kyodo News'in haberine göre, Tokyo'daki bir mahkeme, 1895-1945'te Tayvan'ın Japonya kolonisi olduğu dönemde Tayvanlı bir anne ve babadan doğan ve bugün 80 ila 90'lı yaşlardaki 3 erkeğin Japon vatandaşlıklarını geri almak için yaptığı başvuruyu kabul etmedi.

Tayvanlılar, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra otomatik olarak Japon vatandaşlıklarını kaybetmişti.

Japonya ve Tayvan tarafından imzalanan San Francisco Barış Antlaşması'nın 1952'de yürürlüğe girmesiyle Tayvan kökenli Japon vatandaşlarının vatandaşlıklarını kaybettiğine dair karar, Japonya Yüksek Mahkemesince 1962'de onaylanmıştı.

Bu anlaşma sonrası Japonya, Tayvan dahil olmak üzere denizaşırı koloniler üzerindeki iddialarından vazgeçmişti.