Japonya'da Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu basın toplantısı yaptı.

Tokyo Olimpiyatlarında aşı şartı aranacağına yönelik iddialara ilişkin, katılımcılara COVID-19 aşılarının “ön koşul” olarak uygulanmadığı tedbirleri ele aldıklarını söyledi.

Kato, "Aşıların ön şart koşulmadığı da olmak üzere, güvenli bir turnuva düzenleyebilmek için gerekli tarama, davranış yönetimi başta olmak üzere kapsamlı tedbirler düşünüyoruz” dedi.

Kasım 2020'deki Tokyo ziyaretinde ikna mesajı

Kasım 2020 ortasında Tokyo'daki olimpiyat yerleşkelerini, spor salonlarını ve konaklama noktalarını denetleyen Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) Başkanı Thomas Bach, "Japon halkını korumak amacıyla IOC, sporcular ve katılımcılardan olabildiğince fazla insanın buraya bir aşıyla gelebilmesi için büyük çaba sarf edecek" demişti.

Bach, "Daha fazla sayıda yabancı katılımcıyı aşıya ikna etmek istiyoruz. Bu bize olimpiyat stadyumunda seyirci ağırlamayı ve bu seyircilerin güvenli bir çevreye sahip olmalarını sağlayacak" açıklamasını yapmıştı.