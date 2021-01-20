Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 07:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Münbiç'ten gelen tırda uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Suriye'nin kuzeyinde, PKK/YPG terör örgütünün işgalindeki Münbiç'ten kaçak yollarla El-Bab'a girmeye çalışan bir TIR'da, bir milyona yakın uyuşturucu hap bulundu.
Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan El-Bab'ın doğusundaki Hamran bölgesinde bir TIR'da arama yapıldı.
Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı güçlerce şüpheli TIR'da yapılan aramada, sobalara gizlenmiş paketler içerisinde 1 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi.
Suriye Milli Ordusu kaynakları, uyuşturucu hapların Esed rejimi bölgesinden El-Bab'a gönderildiğini açıkladı.
Etiketler: Uyuşturucu Fırat Kalkanı Harekatı
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