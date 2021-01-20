İlk COVID-19 vakasının 3 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölümün ise 7 Mart'ta görüldüğü Peru'da, bugüne kadar 266 sağlık çalışanı virüsten öldü.

12 bin 755 sağlık personelinde COVID-19 tespit edildi.

"Telafisi olmayan bir acıya tanık oluyoruz"

Peru Tıp Enstitüsü Dekanı Miguel Palacios açıklamasında, ülkedeki yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolduğunu vurgulayarak, "Yılbaşından bu yana 10 doktorumuz öldü, 40 tanesi yoğun bakımdadır. Artık ailelerini bir daha göremeyecek meslektaşlarımız var, telafisi olmayan bir acıya tanık oluyoruz" dedi.

"Hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer yok"

Durumları ciddi olan bazı doktorların başkentteki hastanelere nakledilmesi gerektiğine işaret eden Palacios "Maalesef hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer yok. Hükümetten arkadaşlarımız için daha fazla endişelenmelerini rica ediyoruz" açıklamasını yaptı.