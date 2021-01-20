Haber, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya yakın kaynaklarına dayandırıldı.

Bugün Beyaz Saray'a veda edecek Trump'ın yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğu ifade edildi.

Partinin ismi belirlendi

Son günlerde yakın çevresine Trump'ın bu yeni partiden söz ettiğini açıklayan kaynaklar, partinin isminin ise "Patriot (Vatansever) Party" olacağını söyledi.

ABD'de Donald Trump yanlısı bazı protestocuların ABD Kongresini basmasının ardından, Trump Cumhuriyetçi Partideki bazı isimlerle ters düşmüştü.

Seçim sonuçlarına itiraz etmişti

Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kaybetmiş ancak seçimlerin "hileli" olduğunu iddia ederek, sonuçlara itiraz etmişti.

Trump, birçok eyalette başladığı hukuk mücadelesinden bir sonuç alamamıştı.

Seçimlerin galibi Joe Biden, bugün yerel saat ile öğle 12.00'de (TSİ 20.00) yemin ederek, ABD başkanlığı koltuğuna oturacak.