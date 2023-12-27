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Dünya
AA 27.12.2023 15:55

Japonya, Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Santrali'nin işletme yasağını kaldırdı

Japonya'nın kuzeybatısındaki Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Enerji Santrali üzerindeki işletme yasağı kaldırıldı.

Japonya, Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Santrali'nin işletme yasağını kaldırdı
[Fotograf: Reuters]

Tokyo Electric Power'dan (TEPCO) yapılan açıklamaya göre, devre dışı tutulan Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik yeni karar alındı.

Açıklamada, santrale yönelik 2 yılı aşkın süredir yürütülen "güvenlik" incelemesinin sona erdiği ve Japonya Nükleer Düzenleme Kurulu'nun (NRA) oybirliğiyle işletme yasağını kaldırdığı aktarıldı.

Valiliğin onayı gerekiyor

Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Santrali'nin yeniden faaliyete geçebilmesi için Niigata Eyalet Valiliğinin onay vermesi gerekiyor.

Niigata Eyalet Valisi Hanazumi Hideyo, vatandaşların görüşlerini dinleyip ona göre karar vereceklerini duyurdu.

Santral'in, "ciddi güvenlik açıkları" olduğu gerekçesiyle Nisan 2021'de üretim yapması yasaklanmıştı. ​​​​​​​

Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısındaki 7 reaktörlü kompleks, üretim kapasitesi açısından dünyanın en büyük santrallerinden biri olarak biliniyor.

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