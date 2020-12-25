Yeni mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere ile uçuşlara geçici olarak askıya alındığını açıklayan Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, pazar gününden itibaren İngiltere’den gelen Japon vatandaşlarından da ülkeye giriş yapmasından önceki 72 saat içinde girdiği COVID-19 testinin negatif sonucunu ibraz etmesi gerekeceğini söyledi.

Kato, "Virüsün, Japonya genelinde yayılmasını tam anlamıyla önlemek ve halkın güvende hissetmesini sağlamak için hızlıca hareket etme kararı aldık" dedi.

Tedbir kapsamında Japonya'da otumu bulunan yabancılar haricinde, iş ve eğitim kapsamı dahil, İngiltere'den Japonya’ya tüm seyahatler geçici olarak durduruldu.

Japonya'ya kabul edilecek yolculardan, vaka durumu ve lokasyonların mobil telefon üzerinden izlenmesini sağlayan Kovid-19 takip uygulamasını kullanmaları talep edilecek.